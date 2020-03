El Manresa FS ha ajornat la sortida a les illes Balears

?En futbol sala, a la Segona Divisió B, el Manresa FS ha vist aturada la seva lluita per una plaça al play-off d'ascens (quatre equips). Ara mateix ocupa la tercera posició i aquest cap de setmana tenia un desplaçament complicat a la pista del Calvià (Palma B), un equip que s'ha reforçat a consciència i encara no coneix la der-rota. En aquesta competició resten set jornades per a la seva conclusió. A Tercera estatal, el Santpedor Construccions 360 s'està jugant la permanència, com també l'Olesa i el Tropovi Solsona. Els santpedorencs havien de rebre el Sant Julià de Lòria (Andorra), els olesans a la Penya Esplugues i els solsonins s'havien de desplaçar a Molins de Rei.