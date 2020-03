Partits vitals queden pendents pel virus

L'alerta pel coronavirus no només ha fet aturar, o fins i tot suspendre, en alguns casos, els grans esdeveniments esportius previstos per als propers dies i properes setmanes, sinó que també les competicions territorials s'han vist obligades a parar en les diferents modalitats esportives.

En futbol, aquest és el cas de les lligues no professionals de la Federació Espanyola i de totes les de la Federació Catalana, incloses, és clar, les de la base. De moment, l'ajornament és per a dues jornades, encara que no es descarta que sigui per a alguna més. Pràcticament en tots els casos, també han quedat suspesos els corresponents entrenaments. Aquest cap de setmana hi havia programats partits força destacats pel que hi havia en joc, relacionats amb clubs de casa nostra.

A Tercera Divisió s'havia de disputar, al Congost, el derbi intercomarcal entre el Manresa i l'Igualada. Un duel vital sobretot per als anoiencs en la seva lluita per mantenir la categoria. Després de vèncer dissabte passat un rival directe com és el San Cristóbal, els igualadins veuen encara factible la salvació. Són penúltims amb 25 punts i tenen davant el Banyoles amb 28, el Santfeliuenc amb 29 i el Figueres i el San Cristóbal amb 31. El dubte és saber quants equips deixaran la categoria, tenint en compte els possibles descensos compensats d'equip catalans de Segona B. Per la seva part, el Manresa, desè, té ben encarat poder tornar a jugar la propera temporada a la categoria.

En un esglaó per sota, la Primera Catalana, el Martorell també tenia un enfrontament important en la seva lluita per mantenir la categoria davant l'Almacelles a casa. L'equip d'Albert Nualart és cinquè per la cua i disposa de cinc punts respecte de la primera posició de descens.

A Segona Catalana, el Sallent haurà d'esperar unes setmanes per al debut del seu nou tècnic Juanma Fernández Troy (ha substituït aquesta setmana Josep Antoni Moreno, destituït pels mals resultats); els sallentins tenien aquest dissabte un compromís molt complicat a casa del líder Les Franqueses. En el mateix grup 4, el Berga, que també lluita per no caure en llocs de descens, s'havia d'enfrontar, a casa, a un Ripollet que opta a una plaça capdavantera malgrat la irregularitat que ha mostrat fins ara.

Al grup 5 de Segona Catalana, el Solsona, segon a la classificació, el que vol dir que ara mateix tindria dret a promocionar per pujar a Primera Catalana, havia de jugar al camp d'un Torrefarrera ben posicionat. Els solsonins disposen de sis punts d'avantatge respecte del tercer, l'Artesa de Segre.

A Tercera Catalana i en el grup 7 hi havia previst el partit segurament més important de la temporada entre els dos capdavanters, l'Avià i la Pirinaica. Els dos equips tenen 62 punts. A la primera volta, el resultat va ser de 2 a 0 a favor dels manresans a la barriada Mion. La Pirinaica només ha perdut un partit (al camp del Castell-nou) i n'ha empatat dos més. L'Avià també ha perdut només un cop, amb la Pirinaica, i ha empatat en dues ocasions. Es dona el cas que els berguedans han guanyat de forma seguida els darrers setze partits. L'enfrontament entre aquests dos conjunts pot ser determinant per qui queda campió, però no tant per a l'ascens, ja que si no es torcen gaire les coses pujaran tots dos equips, un com a primer classificat i l'altre com a segon millor de tots els grups de Tercera Catalana (ara mateix seria així).

També a Quarta Catalana, la darrera categoria territorial, hi havia previstos partits interessants. Al grup 1, el duel entre l'Olvan i l'Alt Berguedà, tercer contra segon classificat, i al 2, la Pirinaica B i l'Estación, els dos capdavanters es veien les cares a la Mion. Les dues formacions estan separats per dos punts, i els sallentins amb un partit menys jugat. A la Lliga Nacional juvenil, on el Gimnàstic de Manresa es juga el retorn a la Divisió d'Honor, en pugna amb el Cerdanyola (tenen els mateixos punts), hauria jugat a Vila-seca.