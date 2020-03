La VolCAT es farà a la tardor però mantindrà l'estructura

arxiu particular

Hans Becking (2) va ser el vencedor de l'edició de l'any passat arxiu particular

La quinzena edició de la VolCAT, cursa amb BTT de quatre etapes que recorre singulars paratges de la Catalunya Central, bàsicament pel Bages i el Berguedà, ha anunciat l'ajornament a causa de l'efecte del coronavirus. Concretament se celebrarà els dies 9, 10, 11 i 12 d'octubre enlloc del que ha estat habitual fins ara, per Setmana Santa, sota l'organització d'Ocisport Serveis Esportius.

La VolCAT és una cursa que els participants la poden fer realitzant totes les etapes, només dues o una, i també a títol individual, en format duo o duo mixt. Malgrat el canvi de dates, la prova mantindrà la seva estructura i atorgarà punts UCI en la categoria XCS S2, tot i que també té el format de competició popular.

Les quatre etapes sumen 200 km, amb 4.775 m de desnivell positiu, repartides en 38 km (972 m+) la primera etapa, 58 km (1.462 m+) la segona, 66 km (1.576 m+) la tercera i 38 km (774 m+) la quarta. En aquesta prova, la més antiga d'Espanya per etapes, hi sol haver corredors de primer nivell mundial. L'any passat, la classificació general va quedar encapçalada per Hans Becking, seguit de Peeter Pruus i José Dias, amb fins a 535 classificats. La primera dona classificada va ser Eva Lechner, seguida de Janika Lôiv i Elena Gaddoni.