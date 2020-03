El desenllaç de la lliga té moltes càbales

A dia d'avui ningú no sap a ciència certa quina serà la incidència final del coronavirus en el món de l'esport. És clar que cada dia que passa són més les competicions que, o bé s'ajornen o se suspenen directament. En alguns casos, pocs encara, ja s'han pres decisions dràstiques. Per exemple, la lliga lituana de bàsquet s'ha donat per finalitzada amb el Zalguiris Kaunas com a campió. L'equip que dirigeix l'exblaugrana Jasikevicius anava líder.

En futbol, a Anglaterra, malgrat la diferència de punts que té el Liverpool respecte del segon classificat, ni més ni menys que 25, una suspensió definitiva podria deixar els reds sense la seva primera Premier de la història (la lliga amb la denominació antiga l'ha guanyat 18 vegades). Una decisió segurament injusta. Per això, el que sembla és que els equips podrien pactar que el Liverpool fos el campió en cas de no poder-se acabar la competició.

A la lliga espanyola, també aturada, es comencen a fer càbales de quin serà el seu desenllaç. I és que de la situació actual no hi ha precedents. No se sap qui la guanyarà, quins equips aniran a Europa la temporada que ve i qui baixarà a Segona Divisió. Es parla molt de l'alternativa que sembla que es vol fer servir a la Bundesliga. A Alemanya s'acabaria la lliga amb la classificació del final de la primera volta.

Si això fos així, el Barça seria el campió i aconseguiria la seva 27a lliga. La curiositat és que si es té en compte el primer tram de la lliga, l'actual entrenador blaugrana, Quique Setién, no hauria dirigit cap partit de l'equip campió. Els blaugrana van sumar 40 punts a la primera volta, els mateixos que el Reial Madrid, que seria segon per diferència de gols. Una altra possibilitat és deixar la lliga com es troba ara, després de la jornada 27, en la qual el conjunt blaugrana va recuperar el lideratge després de la derrota blanca al camp del Betis. Sigui com sigui, primer de tot sembla que la Federació Espa-nyola de Futbol té altres prioritats. Una seria jugar entre el juny i el juliol. Per això caldria que dimarts se suspengués l'Eurocopa per part de la UEFA. Si això finalment no és possible, sí que es crearia una comissió mixta que hauria de decidir el campió, els ascensos a Primera Divisió i els descensos a Segona; també els equips que jugarien competicions europees i, en cas de no haver-hi acord, el president Luis Rubiales tindria la darrera paraula. LaLliga, liderada per Javier Tebas, no treballa en la mateixa línia i sembla que es negarà a una solució que no inclogui jugar totes les jornades i que, per tant, les decisions no es preguin als despatxos. El temps dirà la solució.



L'Espanyol tem el pitjor

Arran de la incertesa en la represa de la competició de Primera Divisió, l'Espanyol no veu clar com pot acabar la situació i tem alguna decisió dràstica que els pugui abocar al descens, ja que ara mateix és cuer. En aquest sentit, el vicepresident blanc-i-blau Carlos Garcia Pons deia a Ràdio Marca que «ens agradaria que ens donessin la possibilitat de jugar i acabar la competició, però segurament no serà fàcil», i va afegir que «no preveig que es doni la lliga per acabada tal com està ara. No hi ha precedents de lligues que s'acabin amb el 30% de la competició per jugar-se».