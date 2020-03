L'esport torna a la Xina, ni que sigui a porta tancada

La doble campiona mundial de llançament de pes Gong Lijao va aconseguir ahir la millor marca mundial de l'any (19,70 metres) en una reunió de llançaments a Pequín. És la primera competició atlètica a la Xina des que va començar l'epidèmia de coronavirus, tot i que es va disputar a porta tancada.

El país va haver d'endarrerir en un any els mundials en pista coberta de Nanjing. La trobada d'ahir, a la Universitat de l'estat de Pequín, s'havia concebut en principi com una oportunitat per als atletes per començar a entrar en acció després de la cancel·lació d'esdeveniments esportius al país per l'inici de la pandèmia a la zona de Wuhan, al sud de Pequín.