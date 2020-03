Ronaldinho Gaúcho participa i guanya un torneig jugat a la presó del Paraguai

El brasiler Ronaldinho Gaúcho continua en presó preventiva a l'Agrupación Especialitzada de Asunción per intentar entrar il·legalment al Paraguai amb un passaport fals. Allà ha protagonitzat unes curioses imatges que han donat la volta al món. L'exblaugrana va participar en un torneig de futbol en què, òbviament, tots els presos el volien en el seu equip. A més de guanyar la copa, el premi va ser un garrí de 15 quilos que es va dur sense dubte l'equip del brasiler. La crònica de la final no és del tot afinada; de fet hi ha diverses versions, però sembla que el grup de Ronaldinho es va endur la victòria per 11-2, amb una autèntica exhibició del davanter brasiler, amb cinc gols i sis assistències, segons els periodistes locals.

Després de set dies entre reixes, Ronaldinho va gaudir del torneig i va demostrar que conserva el seu clàssic toc de pilota. A més, es va sentir estimat i idolatrat pels reclusos que ara són els seus companys en el dia a dia a la presó. Ronaldinho va militar durant cinc temporades al FC Barcelona i va ajudar a canviar la història del club. En el seu palmarès hi ha: Copa del Món, Copa Confederacions, Copa Amèrica, Champions League, Sèrie A, Copa Intertoto, Recopa Sud-americana, Copa Libertadores, dues lligues espanyoles i dues Supercopes d'Espanya.