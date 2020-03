Blanco: «El COI prendrà la millor decisió sobre els Jocs pensant en la salut de la gent»

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha assegurat que la decisió que prengui el Comitè Olímpic Internacional (COI) respecte als Jocs Olímpics de Tòquio serà «la millor» pensant en la salut dels esportistes, tècnics, àrbitres i mitjans de comunicació que cobreixin l'esdeveniment, que s'ha de disputar del 24 de juliol al 9 d'agost. «Ara mateix no es pot saber què passarà. Quan el COI prengui la decisió, ja ho veurem. I estic convençut que la decisió que prengui serà la millor per a tothom, pensant en la salut», va dir Blanco en declaracions a Radio Marca. «Davant d'aquesta situació res és igual, és una crisi mundial i l'esport no és aliè a això», va afegir.

«Hi haurà competicions que no es podran fer, hi haurà un límit per a cada federació, però jo estic tranquil perquè el COI prendrà la millor determinació per a tots els esportistes i per a l'esport olímpic», va manifestar el màxim responsable de l'olimpisme espa-nyol. Blanco va preferir no pronunciar-se sobre si se celebraran els Jocs. «Cal ser cautelós, confiar i tenir la seguretat que el que digui el COI serà definitiu. Tota la resta és aventurar coses que no podem assegurar ara mateix. Ho dic per a tothom: esportistes, tècnics, àrbitres, periodistes. Que tots es preparin en les millors condicions i esperarem la decisió del COI », va comentar. «Si manté els Jocs serà perquè tot estarà completament controlat al Japó, però cal esperar perquè és una suma de moltes coses. Seguim esperant, l'executiva va mantenir fa uns quants dies que els Jocs es feien, però cal esperar a veure l'evolució», va dir.

Preguntat pels tornejos preolímpics, classificatoris per a aquesta cita olímpica, Blanco va explicar que «s'estan traslladant de data. El d'handbol es farà el 20 de juny. Això ho ha trastocat absolutament tot, cal estar tranquils i recordar que primer són les persones i després l'esport», va etzibar. «Tenim la seguretat que les decisions que prenen estan avalades per criteris tècnics. És el que tenim i és igual per a tots els esportistes», va explicar el president del COE, que també va ser preguntat per com funciona l'organisme olímpic espanyol aquests dies. «Tothom està treballant des de casa seguint els missatges del Govern. Preservem la seguretat dels nostres treballadors i, a partir d'aquí, no perdem ni un correu electrònic, ni una trucada, perquè tot està preparat», va acabar.



Optimisme al Japó

El primer ministre del Japó, Shinzo Abe, ha declarat que el seu país segueix endavant, almenys de moment, amb l'organització dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. «Continuarem cooperant conjuntament amb el COI i el COI treballa estretament amb l'OMS. El nostre desig és superar la propagació de la infecció i celebrar els Jocs com està previst». Abe ha assenyalat que la situació relacionada amb la crisi del coronavirus s'està controlant de manera eficaç al Japó. «Ara mateix, segons la situació actual, no hi ha necessitat de declarar l'estat d'emergència». va sentenciar Shinzo Abe.