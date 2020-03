Els jugadors del Baxi s'entrenen a casa amb vídeos del preparador físic

Adrián Rubio és en el seu tercer curs com a preparador físic del Baxi

Com la resta d'equips esportius, el Bàsquet Manresa ha suspès del tot els entrenaments presencials. L'última sessió de l'equip d'ACB va ser divendres al matí. Després, el director esportiu Montañez i el tècnic Pedro Martínez van ser els que van informar la plantilla de la situació. Els dos propers partits (a Màlaga i al Nou Congost davant de la Penya) queden ajornats. I el que caldrà veure és si finalment es reprèn la competició amb el matx que s'hauria de jugar el diumenge dia 29 de març a la pista de l'UCAM Múrcia.

De moment, els jugadors són a les respectives llars. A Manresa o a la Llagostera com és el cas de Jou, o a l'Hospitalet on viu Dani Pérez. Eulis Báez ha penjat un vídeo a Twitter en companyia dels seus fills a la casa familiar del jugador dominicà, a Gran Canària.

En aquests dies d'aïllament, els jugadors del Manresa seguiran un pla d'entrenament que elabora el preparador físic, Adrián Rubio. Els hi transmet amb vídeos: «Més que un pla personalitzat ho fem més segons la posició del jugador. No és el mateix treball el que ha de fer un base que un pivot que amidi més de dos metres. Comencem amb un nivell, i anirà evolucionant en funció dels dies que els jugadors hagin de preparar-se cadascú per la seva banda, a casa».

Adrián Rubio, de la Rioja, i que enguany es troba en el tercer curs com a preparador físic del Baxi, diu que «és important sobretot la mobilitat. Fer bon escalfament de parts del cos que poden patir de forma més acusada la inactivitat. És el cas de l'esquena, els genolls i els malucs. Després el que fem és una altra part d'exercici amb més predomini de la força, dels salts. I, per acabar, el que en dic un circuit de resistència, adaptat als espais, per acabar de posar el cos a to».

En espera del que succeeixi en les propers setmanes, equips de casa nostra han donat permís als seus esportistes per desplaçar-se fins a les seves residències fins que aquesta crisi s'acabi. És el cas del Cadí la Seu de Lliga Femenina, que, d'altra banda, aquest dijous va arribar a un acord en virtut del qual va rescindir el contracte amb l'americana Sydney Wiese. Quant a l'Uni Girona, va donar permís a les sèrbies Sonia Vasic i Tijana Andusic per viatjar al seu país.