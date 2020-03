La selecció femenina viu allunyada de les piscines la preparació per a Tòquio

L'1 de març, Laura Ester va parar dos penals a la tanda de la final de la Copa de la Reina de waterpolo contra el CN Terrassa. El seu equip, el CN Sabadell, va conquerir el seu setzè títol en aquesta competició, i dijous passat, 12 de març, Ester i les seves companyes van decidir deixar d'entrenar-se per seguir les mesures recomanades per les autoritats.

Laura Ester, Maica Garcia i Judith Forca són les jugadores del CN Sabadell que formen part de la selecció estatal de Miki Oca, que tenia (té) com a objectiu conquerir l'or en els Jocs de Tòquio d'aquest estiu. Ara ja tot és en condicional. El CAR de Sant Cugat, on la selecció s'entrenava els dilluns i els dijous, també va decidir tancar dissabte les seves instal·lacions després que divendres donés positiu un integrant del cos mèdic. Això ha significat que molts esportistes espanyols amb opcions de ser als Jocs Olímpics s'hagin quedat sense el seu últim recinte per entrenar-se.

«Dijous, després de l'entrenament del matí, David Palma –entrenador del CN Sabadell– ens va reunir per preguntar-nos què volíem fer. Totes vam estar d'acord de deixar d'entrenar-nos. És un moment per ser responsables i conscients de la greu situació que estem vivint», va explicar Laura Ester, quatre vegades campiona d'Europa amb el CN Sabadell, campiona del món i d'Europa amb la selecció espanyola i plata en els Jocs de Londres 2012. Ara no disposen de piscina ni de gimnàs per entrenar-se.

«Tant de bo fóssim futbolistes. Ells no tenen cap problema per disposar de piscines i gimnasos», ha apuntat amb sorna. La mesura d'emergència d'Ester va ser anar a un botiga per comprar productes que l'ajudaran a continuar la seva preparació a casa. Els tècnics del Sabadell i de la selecció espanyola estan preparant planificacions personalitzades perquè les jugadores no perdin la forma física.