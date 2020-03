Irene Montero : «Entenc la frustració dels esportistes»

La presidenta del Consell Superior d'Esports (CSD), Irene Lozano, ha assegurat que compren la "frustració" dels esportistes espanyols, especialment dels nedadors, al no poder entrenar-se i preparar-se pels Jocs Olímpics per l'estat d'alarma, i ha afirmat que després de les setmanes de "restricció total" buscaran fórmules per ajudar-los, a més a més d'informar de que totes les instal·lacions del CSD estan a disposició del >¡Ministeri de Sanitat si fos necessari.

"De tots els exemples, el més difícil per a nosaltres és el dels nedadors; també els ciclistes i maratonians poden entrenar a casa. Aquestes dues setmanes són de restricció total, som conscients de la impossibilitat d'entrenar, i el dels nedadors és més evident. Estem treballant en diferents escenaris i veient com ho estant fent en altres països" va declarar Lozano en una entrevista al programa El Larguero de la Cadena Ser.

En aquest sentit, va recalcar que l'objectiu és "frenar la propagació de l'enfermetat. Però tots els esportistes olímpics amb impossibilitat per entrenar seran els primers que tindrem al cap en el moment en el que es flexibilitzen aquestes condicions, però no serà en aquests quinze dies d'estat d'alarma".

"Jo entenc que trenca la preparació i entenc la frustració, però cal entendre com es troba el país. Els experts recomanen que la gent no es faci el test cada dia perquè això genera una falsa sensació de seguretat. Els responsables recalquen que no té molt sentit fer el test a persones sanes quan hi ha gent que es troba entre la vida i la mort".