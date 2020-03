L'ACB determina la suspensió temporal de la lliga fins al 24 d'abril pel coronavirus

No hi haurà ACB fins al dia 24 d'abril, com a mínim. Els clubs es van reunir ahir en una trobada a través d'una videoconferència i van acordar que la lliga quedarà en suspens fins a aquesta data, tot i que caldrà estar pendents del que vagi succeint amb la crisi del coronavirus. Carles Sixto, gerent del Baxi Manresa, que va representar el club del Congost en la reunió, explica que ha estat «una resuspensió perquè la lliga ja estava aturada». Cal recordar que, en principi, es va acordar que les jornades 23 (la del cap de setmana passat) i 24 es disputarien a porta tancada. Després ja es van suspendre pel coronavirus i ahir es va pactar un nou ajornament, més llarg, descartant de moment la cancel·lació, que també s'havia comentat que era un opció.

A la competició li queden ara per disputar onze jornades de la lliga regular (més els play-off), de les quals set corresponen a dates anteriors al 24 d'abril. El matx de l'Unicaja i el Baxi ja no es va jugar, aquest cap de setmana.

L'ACB no especifica de quina manera es completarà la lliga, si es podran jugar o no tots els partits programats. El gerent del Bàsquet Manresa, Carles Sixto, manifesta que «s'ha pres aquesta decisió en funció de com es troba la crisi del coronavirus i amb la informació que l'estat d'alarma s'allargarà més dels quinze dies inicialment previstos. S'anirà veient com va tot. I no, no s'ha parlat encara de com es completaran les jornades. Quant a les dates, sí que sembla clar que hi ha un límit que és el 30 de juny pels contractes que tenen els jugadors, però és prematur fer gaires hipòtesis».

Per la seva banda, el president de l'ACB, Antonio Martín, ahir va destacar «la voluntat de tots els clubs de reprendre la competició quan sigui possible i finalitzar la lliga, en la mesura i els temps que la situació ho permeti». A més va reforçar «la gran importància del suport unànime de tots els clubs a una mesura tan excepcional com és la suspensió temporal de la competició davant una situació tan greu com la que estem vivint amb aquesta greu pandèmia en la qual estem immersos».

En el cas del Baxi, fins al dia 24 d'abril, s'havia de jugar l'esmentat partit a la pista de l'Unicaja, i els altres compromisos de l'equip de Pedro Martínez eren els següents:

calia rebre el Joventut, visitar l'UCAM Múrcia i el València de Ponsarnau, rebre el San Pablo de Peñarroya i el Kirolbet Baskonia, i anar a la pista de l'Andorra que té d'entrenador Ibon Navarro. Els darrers quatre partits de la lliga programats dels manresans eren al Congost amb el Fuenlabrada (26 d'abril), als pavellons canaris de l'Herbalife de Las Palmas (2 de maig) i de l'Iberostar Tenerife (7 de maig), per acabar a casa davant de l'Estudiantes (10 d'abril).

Caldrà veure si tots els partits es jugaran i en quines dates. El Baxi Manresa, amb 9 victòries, és tretzè a la llliga i té un marge de 4 partits guanyats respecte a la zona de descens, que ocupen els equips madrilenys del Fuenlabrada i l'Estudiantes (5 victòries). En el cas d'una cancel·lació de la lliga, si s'arribés a produir, el més probable és que els descensos quedessin eliminats. Però hi ha la voluntat dels clubs d'acabar la lliga.

Pel que fa als jugadors del Baxi, es troben a les seves llars, tots dins l'Estat espanyol, inclòs Eulis Báez, que és a Las Palmas. En tot cas, ara amb aquest període sense partits ni entrenaments, és possible que alguns dels jugadors estrangers, d'acord amb el Baxi, viatgin cap als seus respectius països fins la represa de la lliga ACB.