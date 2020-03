El president del Barça diu que avui, més que mai, estan al costat de la gent

El president del FC Barcelona, ??Josep Maria Bartomeu, ha fet aquest una crida a la "serenitat, confiança i responsabilitat" davant l'emergència de la pandèmia del coronavirus i ha demanat als barcelonistes que segueixin, igual que fa el club, les directrius de les autoritats.

"Vull dirigir-me a tota la família blaugrana per fer-li arribar, en nom de club, un missatge de serenitat, de confiança i, sobretot, de responsabilitat davant la situació d'emergència sanitària que estem vivint", ha manifestat en una carta oberta.

En ella assegura que el FC Barcelona vol col·laborar en aquesta situació excepcional que "supera de sobres" el seu àmbit d'actuació. "Des del primer moment ens vam posar al servei de les autoritats sanitàries per complir i fer complir totes les indicacions, recomanacions i ordres que ens fessin arribar", ha recordat.

"Amb l'objectiu de vetllar per la salut dels nostres socis, penyistes, esportistes, i treballadors de club, i de totes les seves famílies, immediatament prenem totes les mesures i activem tots els protocols necessaris. Es tractava, sobretot, de protegir i preservar la salut de les persones ", va relatar a l'respecte.

Sense activitat esportiva al club, si es mouen per estar preparats davant l'escenari que pugui sorgir un cop es torni a la normalitat.

"Aquests últims dies estem en contacte permanent amb els principals organismes de la indústria de el futbol i dels altres esports, plantejant els diversos escenaris que es poden produir a partir d'ara, i preveure les mesures que ens ajudin a sortir d'aquesta situació",va explicar.

"Com a club, tenim una responsabilitat, i l'estem exercint. En aquest sentit, fem una crida a tota la gent blaugrana: és hora de quedar-nos a casa i seguir amb tot detall totes les indicacions de les autoritats amb un únic objectiu: reduir a l' màxim el risc de contagi. Llevat de casos molt excepcionals, quedar-nos a casa no és una opció, és una obligació que tenim com a ciutadans responsables ", ha recalcat.

Per Bartomeu, ser del Barça comporta tenir una actitud "conscient i solidària". "Aquesta manera de fer i de ser forma part indissociable dels valors que ens fan ser més que un club", va determinar.

"Vull enviar tot el nostre suport a les persones que estan patint aquest contagi i les seves conseqüències, i vull transmetre un agraïment explícit als nostres serveis mèdics ia tots els professionals sanitaris de la xarxa assistencial que, posant en risc la seva salut, treballen incansablement per garantir la del conjunt de la ciutadania ", va esgrimir.

"Mentrestant, com no pot ser d'altra manera, estem a disposició de les autoritats per contribuir en tot el que sigui necessari per superar aquest episodi. Avui, més que mai, estem a la banda de la gent. Som el Barça, i aquest és el nostre compromís ", ha conclòs.