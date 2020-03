La UEFA ajorna l'Eurocopa fins a l'estiu del 2021

El Campionat d'Europa de seleccions, l'Eurocopa, que s'havia disputar en dotze països, entre ells Espanya, del 12 de juny a l'12 de juliol, s'ha ajornat a l'any 2021 pel brot de coronavirus.

"La UEFA ha decidit que el Campionat d'Europa es posposi fins a l'any 2021. Es jugarà de l'11 de juny a l'11 de juliol. Properament més informació", ha indicat la Federació Noruega en el seu compte oficial de Twitter, a l'espera de l'anunci oficial de l'organisme que presideix Aleksander Ceferin.

L'ens rector de el futbol continental ha celebrat aquest dimarts una reunió amb els seus federacions membre, clubs, lligues i el sindicat mundial FIFPro, per tractar el futur de les seves competicions per la crisi generada pel COVID-19 i el seu impacte en els diferents campionats nacionals, i finalment ha optat per no disputar l'edició prevista per a aquest estiu.

La selecció espanyola de futbol era una de les 20 que ja estaven classificades per a aquesta nova Eurocopa i havia a jugar els seus partits de la fase de grups a Bilbao, en l'Estadi de San Mamés.



També les finals de les dues competicions continentals de clubs s'haurien mogut del calendari, la de la Lliga de Campions al 27 de juny i la de la Lliga Europa, al 24, sempre que la crisi del Coronavirus ho permeti.