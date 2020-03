La UEFA podria perdre uns 2.500 milions d'euros si suspèn l'Eurocopa

Per a avui, dimarts, hi ha prevista una reunió clau de la UEFA (per videoconferència). El futur de la Lliga de Campions i de l'Europa Lliga, però sobretot de l'Eurocopa, hauria de sortir d'aquesta trobada. Pel que fa a la màxima competició continental de seleccions, hauria de començar inicialment el proper 12 de juny, però la seva celebració està en dubte per l'expansió del coronavirus.

Sembla clar que la UEFA, presidida per Aleksander Ceferin, no es pot permetre la cancel·lació de l'Eurocopa perquè és el seu suport econòmic. En l'edició del 2016, els ingressos van ser de 1.915 milions, amb uns 848 milions nets, el que fa entendre que l'Eurocopa és la competició que permet sobreviure a l'organisme europeu. En aquesta edició, la UEFA espera uns ingressos globals de prop de 2.500 milions.

Un dels problemes afegits de l'Eurocopa 2020 és que es juga simultàniament en 12 països diferents. Avui no només es parlarà de la Lliga de Campions, de l'Europa Lliga i de l'Eurocopa, sinó també de les grans lligues europees.