Valentino Rossi: «Vivim una situació difícil per a tothom»

En unes declaracions al diari esportiu La Gazzetta dello Sport, el pilot italià Valentino Rossi diu que «per a mi és una situació que és difícil, voldria estar competint. Però el que vivim és global, per a tothom és difícil». Rossi, després de l'ajornament de les proves del mundial de MotoGP per culpa del coronavirus, està confinat a la seva residència (com la resta dels italians), a la finca que té a la població de Tavulliua.

El pilot combat l'avorriment de la millor manera que pot: «Ara veig molta televisió, sèries i pel·lícules, i escolto molta música, he baixat noves reproduccions. Vaig aprofitant també per arreglar més la casa, el garatge, el magatzem i posar en ordre coses oblidades».