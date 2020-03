Ajornada fins al juny la final de la Champions

La UEFA ha decidit ajornar fins al 27 de juny la final de la Lliga de Campions fins al dia 24 la de la Lliga Europa, després de les reunions celebrades ahir amb federacions, els clubs, les lligues i els sindicats davant la pandèmia de coronavirus per la qual també ha posposat fins al 2021 l'Eurocopa programada per any.

La final de Champions estava prevista per al dissabte 30 de maig a Istanbul i la de la Lliga Europa per al dimecres 27 de maig a la ciutat polonesa de Gdansk.

L'ajornament de l'Eurocopa fins a l'any que ve permet endar-rerir pràcticament un mes les finals de les competicions de clubs, tot i que aquestes estan paralitzades en espera que l'extensió de la malaltia remeti, segons va exposar la UEFA en la seva trobada amb les parts implicades.

Pel que fa a la final de la Champions femenina, aquesta també ha estat ajornada però sense data.