Dues experiències internacionals avalen Jordi Jódar

? El santpedorenc Jordi Jódar ha aterrat aquesta temporada al CE Manresa. És llicenciat en Educació Física (actualment treballa en un institut a Rubí) i amb el carnet d'entrenador de primer i segon grau, Jódar ha viscut uns quants anys del futbol, bàsicament com a preparador físic. Després d'acabar els estudis va formar part del cos tècnic del juvenil del Gimnàstic de Tarragona i del filial, la Pobla de Mafumet, de Tercera Divisió. Aquesta experiència va durar força anys, i en destaca l'ascens del juvenil a Divisió d'Honor i també la classificació per a la Copa del Rei. L'Hospitalet de Segona B va ser la següent destinació, abans de provar sort a l'estranger. Ha estat al Kitchée, un dels clubs capdavanters de Hong Kong. I posteriorment, a la Primera Divisió de Polònia, en concret al Wisla de Cracòvia. Un any sabàtic va precedir la seva arribada al Congost.