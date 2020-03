La federació dona consells d'alimentació saludable als futbolistes més joves

A banda de les sessions d'entrenament que ha tramès aquesta setmana la Federació Catalana de futbol, seguint l'aposta d'oferir informació de servei als seus federats i federades, aquests dies de confinament posa a disposició de les famílies del futbol i futbol sala català una guia amb consells pràctics d'alimentació saludable per a nens i nenes de categories de base. Gràcies a l'assessorament de la doctora en nutrició, farmacèutica i dietista-nutricionista Laura Arranz, la FCF facilita una pauta dirigida als més petits de la casa per portar una dieta sana i equilibrada amb l'objectiu de mantenir el pes corporal i el sistema immunitari a ratlla durant l'aturada de la competició.

«Ara és el moment de cuidar-se», afirma Arranz, en un període d'estada a casa on inevitablement «es fa menys activitat física» i en el qual «és molt important regular la ingesta calòrica». Tant és així que

l'especialista llança una bateria de propostes no només per assegurar l'alimentació adequada dels

jugadors en etapa de creixement, sinó també per fer-los partícips de l'elaboració dels plats, com a activitat lúdica i educativa.

Les normes bàsiques serien les de mantenir horaris fixos de tots els àpats del dia: ajustar l'esmorzar després d'aixecar-se; un reforç a mig matí si els nens han matinat; el dinar entre la una i les dues; el berenar no més enllà de les cinc de la tarda i el sopar abans de les nou. Evitar que piquin entre hores o que mengin de forma descontrolada a causa de l'avorriment, o en moments de veure la televisió, per evitar la ingesta excessiva de calories. Incloure en la dieta tots els grups d'aliments, sense oblidar la fruita, les verdures, els llegums, els fruits secs o les llavors. Cal deixar només per a dies puntuals les llaminadures, la brioixeria, les galetes de xocolata o els snacks salats, i no compensar les estones d'avorriment o de neguit amb aliments poc saludables. Com més sucre, més hiperactivitat. Cal varietat en els esmorzars. A banda de la llet amb galetes, introduir-hi creps o pancakes combinat amb fruita, torrades amb alvocat i pernil, coca de iogurt casolana, begudes vegetals o formatge fresc.

També calen hidrats de carboni per dinar, i proteïna i vegetals per sopar. Apostar per berenars saludables i creatius com broquetes de fruites banyades amb mel o crema d'ametlles, iogurt amb maduixes i llavors de xia, mató amb mel i nous, creps de plàtan i crema de cacauet, etc. En sopars especials, a més de pizza, hi ha altres opcions, humus amb dips de pastanaga, guacamole i amanides amb tomàquets cherries.

La hidratació ha de ser amb aigua, s'ha de descartar begudes ensucrades o refrescos, encara que siguin light, ja que treuen la gana per als àpats principals. L'aigua es pot aromatitzar amb menta, llimona, anís, gingebre, etc. I, sobretot, cal que participin activament en l'elaboració d'algun dels àpats.