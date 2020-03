Les gimnastes de l'Egiba fan teletreball

El tancament general de les instal·lacions esportives arreu per l'estat d'alarma decretat per fer front al coronavirus obliga els esportistes de totes les especialitats esportives, i siguin del nivell que siguin, a mantenir el seu estat de forma a casa els dies que duri el confinament.

Aquest també és el cas dels gimnastes de l'Egiba, en especial de les que formen part de l'equip absolut femení i de la selecció estatal, com Lorena Medina, Andrea Carmona i Carla Font. El director esportiu de l'Egiba, Xavier Casimiro, també tècnic del club, ha comentat que «teníem permís per entrenar-nos al CAR de Sant Cugat un cop tancat el Complex Vell Congost per part de l'Ajuntament, però també la instal·lació vallesana va ser clausurada divendres passat en donar-se un cas de coronavirus. El que hem fet nosaltres, a partir d'això, és oferir plans de treball per mitjà de vídeos adequats a tots els nivells dels nostres esportistes, que també els serveix d'entreteniment».

Pel que fa a les gimnastes d'elit, Casimiro diu que «aquestes tenen un treball diari d'unes quatre hores, entre càrdio i musculació del cos, dos dies cames i dos dies braços de forma alterna, i també el treball de la postura corporal, abdominals i elasticitat; tot això, normalment, amb un mínim material que elles ja tenen a casa. Si el confinament s'allarga, ja buscarem altres exercicis perquè no es faci tot tan monòton, encara que elles ja saben, després d'hores i hores d'entrenament, el que els cal fer. Ara ens trobàvem en un moment clau de la temporada perquè s'havien d'encarar competicions importants en l'àmbit estatal i també internacional».



Els Jocs, en l'aire

Les esmentades Lorena Medina, Andrea Carmona i no tant Carla Font perquè està lesionada (està en el tercer mes de la recuperació després de ser operada de lligaments encreuats del genoll) tenien encarada aquesta temporada en la preparació davant una possible crida per formar part de l'equip olímpic estatal. Segons Casimiro, això dels Jocs Olímpics «ara mateix sembla una utopia, almenys en el nostre esport. A final del mes d'abril s'havia de fer l'Europeu a París, classificatori per a les Olimpíades, i ja s'ha anul·lat. Possiblement no és tant el problema de les dates dels Jocs, quan la pandèmia podria estar més o menys controlada, sinó el fet que els participants no estaran preparats. En gimnàstica, la classificació olímpica individual encara està en l'aire i no s'entendrien uns Jocs només per equips. I el problema no només és a Europa, sinó que arreu del món tenen el mateix inconvenient; les anul·lacions de competicions classificatòries estan a l'ordre del dia, com el cas dels Panamericans i també dels campionats asiàtics».

Com a competició important, l'Egiba també té la Lliga Iberdrola per a equips femenins. Segons Casimiro, «també està en l'aire. De moment, s'han fet dues de les tres fases prèvies i la tercera, que s'havia de disputar a Granollers, ja ha estat suspesa. S'ha creat una comissió i el que sembla més factible és que la final es faci l'octubre o el novembre. Cal recordar que l'Egiba lidera en aquests moments aquesta Lliga Iberdrola després de competir a les fases de Salt i de Sevilla.

El Gimnàs Egiba mou uns 700 gimnastes de totes les edats i nivells. Amb l'estat d'alarma, les activitats s'han hagut d'aturar. Per aquest motiu, aquesta entitat, que té tots els seus tècnics i treballadors donats d'alta de la seguretat social, ha hagut de tirar endavant un ERTE perquè «el que no podem comptar és amb les quotes dels pares davant la suspensió temporal en la qual estem immersos», ha comentat Xavi Casimiro.