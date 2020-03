Jessica Vall: «als nedadors olímpics en hauria agradat un confinament amb piscina»

L'epidèmia del coronavirus ha arribat a Espanya a quatre mesos d'uns Jocs Olímpics per als quals la majoria d'esportistes porten quatre anys preparant-se. Aquesta situació ha suposat un gran contratemps per a molts d'ells. També per a la nedadora catalana Jessica Vall, que ha de continuar la seva preparació per a Tòquio des de casa i sense entrenaments en piscina, mentre espera que les circumstàncies canviïn aviat.

P. Psicològicament com està portant el confinament a casa?

R. És una mica complicat perquè als nedadors olímpics ens hauria agradat que ens confinessin en algun lloc amb piscina. El nostre treball és nedar i està sent complicat no fer-ho, però és una situació per la qual estem passant tots.

P. Es va plantejar que els nedadors olímpics poguessin estar confinats en algun recinte amb piscina?

R. Sí, en principi una selecció molt petita de nedadors, els preclassificats per als Jocs Olímpics i alguns més que estan molt a prop de les mínimes, teníem la possibilitat d'entrenar al CAR de Sant Cugat. Quan ens ho van dir estàvem concentrats al CAR de Sierra Nevada amb el grup de Mireia Belmonte i vam avançar la tornada per poder entrenar a Sant Cugat. Però abans d'entrar a les instal·lacions es va donar un cas de positiu en el personal mèdic del centre i ja no va poder ser. Des de les vacances no estava tant de temps sense estar en una piscina. Per als nedadors són molt importants les sensacions que tenim a l'aigua. Per això volíem adaptar-nos a una situació de confinament amb piscina. De fet, espero que des dels organismes superiors aviat ens deixin confinar-se en algun lloc en condicions.

P: Estan parlant amb el Consell Superior d'Esports (CSD) perquè això passi?

R: Ara estem a l'espera de notícies. Hi ha molta incertesa. S'han ajornat totes les competicions, inclòs l'Open d'Espanya que serveix per aconseguir les mínimes olímpiques. De moment treballem amb la previsió que els Jocs Olímpics es mantindran en les dates previstes. Samaranch (el vicepresident del Comitè Olímpic Internacional), per exemple, l'altre dia va dir que els esportistes olímpics seguíssim entrenant perquè els Jocs se celebraran. Però en el meu cas no és possible perquè no tinc piscina a casa. Sigui com sigui, els esportistes som ciutadans com tots i sabem la responsabilitat que suposa mantenir-nos confinats. L'únic que demanem és que sigui en un recinte on puguem seguir fent la nostra feina.

P. Almenys pot aprofitar el pati per exercitar-se ..

R. Sí, allà estic fent sessions de core, d'estiraments i de mobilitat, i gràcies a que el meu marit és un triatleta amateur hi ha un corró a casa i puc fer bicicleta. L'objectiu és, almenys, mantenir l'estat de forma per evitar que tot el que he treballat fins ara no es perdi. Així quan pugui tornar a una piscina només hauré de recuperar sensacions en el medi aquàtic.

P: Al CAR de Sierra Nevada, quantes hores al dia va entrenar a la piscina?

R: Dos quarts al matí i dues més i mitja a la tarda. Més les hores de físic al gimnàs. Però ara no podem fer aquestes cinc hores diàries a la piscina.

P. Aquests dies també està fent treball psicològic?

R. Sí, tot el meu staff s'ha posat mans a l'obra per adaptar-se a les circumstàncies. Des del preparador físic que m'ha creat una nova rutina, a la psicòloga oa la nutricionista. Aquests dies és molt important la part psicològica. El meu psicòloga és Eva Molleja i per a ella ha estat una setmana bastant dura perquè tot i les circumstàncies hem hagut d'aprendre a seguir connectades i aconseguir que aquesta situació sigui un reforç psicològic per a mi.

P. El recent retirat Aschwin Wildeboer va comentar que s'hauria de suspendre la natació en els Jocs Olímpics perquè la crisi del coronavirus ha dilapidat qualsevol preparació dels nedadors, que necessiten imperiosament l'aigua per entrenar-se.

R. Pot ser que hi hagi creat avantatges i desavantatges en la preparació dels diferents nedadors. Però en la preparació d'uns Jocs, d'un Mundial o d'un Europeu no hi ha una preparació perfecta. Sempre hi ha petites pedres en el camí. I en aquest cas entre els nedadors espanyols i italians la pedra és comú.

P. Un fet que podria destrossar tota la seva preparació seria que donés positiu per coronavirus. Imagino que aquests dies està cuidant especialment el seu sistema immunològic.

R. Sí, per això prenc el complement que m'aporta un dels meus patrocinadors, Etixx, que m'ajuda a reforçar les defenses. I estic seguint rigorosament totes les mesures de seguretat que marquen les institucions.

P. Als esportistes olímpics els han fet la prova del coronavirus?

R. No, almenys al grup que jo conec. Estàvem en una situació de confinament a Sierra Nevada i la idea era també confinar-a Sant Cugat. Per això vam anar en furgoneta d'un lloc a un altre i no haguéssim vist la família per assegurar-nos de no entrar en contacte amb ningú que no fos del grup.

P: Creu que se celebraran els Jocs?

R: Sí, potser no en les dates previstes, però se celebraran aquest any.

P: Quin és el seu objectiu a Tòquio?

R: Estar en les finals de 100 i 200 metres braça i estar preparada per donar el 140% en aquestes finals