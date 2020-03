El sallentí Aitor Ruibal participarà en un torneig virtual solidari de La Lliga

El sallentí Aitor Ruibal serà el representant del Leganés en el torneig de La Lliga Virtual que el comentarista de videojocs Ibai Llanos ha organitzat per a aquest cap de setmana amb finalitats solidàries. Un jugador de cadascuna de les vint formacions de Primera participarà en aquest campionat de futbol virtual, que s'encarregarà de substituir els partits de lliga que no es poden disputar pel coronavirus.

Tot va sorgir del partit entre Sergio Reguilón (Sevilla) i Borja Iglesias (Betis) disputat el cap de setmana anterior per substituir el derbi sevillà real, que no es va poder disputar. Durant la setmana, Llanos ha fet una llista de participants. En alguns clubs, com el Reial Madrid, fins i tot hi va haver un torneig previ per decidir qui hi prenia part. Finalment serà Marco Asensio, que va superar Dani Carvajal i Thibaut Courtois.

Així, els participants seran, a més dels tres mencionats: Sergi Roberto (FC Barcelona), Adnan Januzaj (Reial Societat), Jason (Getafe), Marcos Llorente (At. Madrid), Carlos Soler (València), Manu Morlanes (Vila-real), José Antonio Martínez (Granada), Gorka Guruzeta (Ath. Bilbao), Rubén García (Osasuna), Carlos Clerc (Llevant), Lucas Pérez (Alabès), Pedro Porro (Valladolid), Edu Expósito (Eibar), Kevin Vázquez (Celta), Alejandro Pozo (Mallorca) i Adri Embarba (Espanyol).

Els representants dels equips situats entre les posicions 13 i 20 de l'actual classificació de Primera hauran de disputar una eliminatòria previa i els quatre guanyadors s'ajuntaran als altres dotze per començar els vuitens de final de la competició. El torneig tindrà els comentaris de narradors populars com Antoni Daimiel, Manolo Lama, Danae Boronat, Rubén Martín o Miguel Ángel Román