Ajornen els europeus de natació adaptada que s'havien de celebrar el maig

arxiu particular

Núria Marquès arxiu particular

Del 17 al 23 de maig s'havia de disputar el Campionat d'Europa de natació paralímpica a Funchal (Portugal) però s'ha aplaçat davant la situació actual de confinament i restriccions de moviment a tots els països d'Europa pel virus COVID-19.



Aquesta era una de les proves més importants de preparació pels nostres nedadors i nedadores de cara als Jocs Paralímpics de Tòquio 2020 i en les que hi havia de participar la sesrovirenca Núria Marquès. En els propers dies, els organitzadors donaran a conèixer les noves dates que, segurament, serà durant el mes de juliol, solament un mes abans de la celebració dels Jocs Paralímpics, això sí, sempre segons com evolucioni la crisi del COVID-19.



Aquesta no és la primera gran prova internacional de natació que no es disputarà. A finals de febrer ja es va cancel·lar la competició de les World Series de natació a Lignano Sabbiadoro (Itàlia) i on alguns dels millors nedadors i nedadores catalans ja estaven a Itàlia i van haver de tornar d'imprevist.