El Barça no descarta haver d'aplicar un ERTO a la plantilla

La paràlisi econòmica degut a la crisi del coronavirus afecta directament els clubs esportius, també els de futbol. Segons ha avançat el diari Sport, per aquest motiu, el Barça s'està preparant per aplicar un ERTO a la plantilla. La intenció és que totes les entitats vagin unides a l'hora de prendre mesures extraordinàries davant de la situació anòmala que estan vivint.

En el pressupost anual, la major part de les despeses correspon al salari dels jugadors. En el cas del Barça, per sobre del 70%. Així, hi ha una pregunta que sura en l'aire. Si els clubs només han disputat 2/3 parts de la temporada, no tindran (o no tenen) liquiditat per fer front a uns salaris d'uns jugadors als quals no han pogut rendibilitzar. Què passa si no es pot pagar als jugadors?, Es pot efectuar un ERTO en els equips de futbol a Espanya? Quina és la postura de la Lliga?. Unes preguntes que hauran de tenir una resposta els propers dies.