Tot un gimnàs en pocs metres quadrats

Sònia Galobart, del Cube Fitness Club, durant una de les classes que ofereix per Internet aquests dies arxiu particular

La nostra vida quotidiana es mou en grans espais. Distàncies importants per anar a treballar, per a l'oci i també per cuidar la forma física. Malgrat que moltes persones basen aquesta última pràctica en un gimnàs, els desplaçaments a peu que fem durant cada jornada són essencials perquè el cos no s'encarcari. Aquests dies, el confinament no ens permet moure'ns tant i cal fer el possible perquè no afecti gaire.

Per això, i també per fer sentir als seus clients o gent propera que no han marxat, alguns gimnasos, preparadors particulars i aficionats de les nostres comarques ofereixen exercici per Internet.



Amb horaris, com a classe

El Cube Fitness Club de Manresa ha publicat, fins i tot, una taula d'horaris a disposició tant de clients com dels que no ho són. El seu director, Lluís Serracarbassa, explica que «tot va sorgir de l'interès dels nostres monitors, que són gent molt implicada, i ha sortit una iniciativa molt xula». Cada dia, inclosos caps de setmana, hi ha un pla de treball molt complet, que es pot trobar al compte de Facebook i a la web del gimnàs, i que conté fins a onze especialitats diferents, des d'estiraments fins a Pilates, des de ioga fins a zumba. Tot en tres horaris (9 i 11 del matí i 5 de la tarda) i, de moment, per a dues setmanes.

Serracarbassa explica que «hem obert l'oferta a tothom, tant si és client del club com si no. La nostra distinció és que les classes les fan els mateixos monitors que durant l'any i aquest fet dona una sensació de proximitat» amb les persones que ja estan acostumades a aquests professors quan no han d'estar confinats. Les classes del Cube es poden seguir per Facebook, Instagram i YouTube, són gravades, s'emeten per primer cop en les hores establertes i són recuperables a tota hora.



Minut a minut

També de Manresa és el Centre de Fisioteràpia Efis de Romina Teixidó i Manel Paz. Temps enrere, havien iniciat un projecte d'exercicis per Internet anomenat Club Salut Online, i ara han recuperat aquests vídeos per oferir-los a tothom durant aquests dies.

Paz explica que «el més destacat d'aquesta oferta és que els exercicis hi surten en temps real. Si s'ha de fer vint repeticions d'un exercici, les fem, perquè tothom pugui seguir el mateix ritme».

Efis ofereix més de cent vídeos i aquests dies els estan editant i ordenant a marxes forçades per fer-los més accessibles. Van des de moviments per cuidar l'esquena fins a circuits i hipopressius i s'ofereixen per la seva web i també a través del gimnàs Nat's de Sant Fruitós, amb el qual col·laboren.

Un dels elements interessants són «els comentaris de la gent, amb qui intentem interactuar per si tenen cap dubte sobre algun exercici» o algun truc per tractar lesions o problemes físics. Es poden trobar a fisioterapiaefis.com.



Ballant a tota hora

No tan acadèmica, però igualment útil i, sobretot, divertida, és la proposta de l'avinyonenc Lluís Vall. Ara mateix és regidor de l'Ajuntament de Gironella i president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, té una car-rera important com a ballarí i monitor de gimnasos. Vall explica que «soc hiperactiu i havia de fer alguna cosa perquè la gent tingués un espai al dia de trencament i de salut». Per això, cada dia a les onze fa una classe d'una hora de live to dance a través del seu compte d'Instagram. «Hi introdueixo música triada per mi, amb les meves coreografies, no és tan com reggaeton, ni zumba».

Va començar dilluns i el primer dia va tenir 290 noves sol·licituds a Instagram i 900 visites en diferit. I és que el ritme no para, ni que ens obliguin a fer-ho, durant els primers dies de tancament.