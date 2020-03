El món de l'esport es beneficia de les mesures extraordinàries aprovades per l'estat d'alarma

El Consell Superior d'Esports (CSD) va elaborar ahir un document per explicar i detallar al món de l'esport en quina manera l'afecten els reials decrets aprovats en els últims dies pel Govern, davant l'estat d'alarma pel coronavirus.

El document del CSD detalla les mesures que afavoreixen a l'àmbit de l'esport i s'ha traslladat als responsables autonòmics de les comunitats autònomes, a les federacions esportives i als propis esportistes, mesures laborals, socials i administratives.

Segons explica el CSD en un comunicat, en el pla laboral i empresarial, "el reial decret del 12 de març recull l'ajornament de deutes tributaris a què es podran acollir tots aquells empresaris i treballadors de l'àmbit esportiu que com a conseqüència de la situació actual ho necessitin" .

"En aquesta mateixa línia, el reial decret del 18 de març recull mesures per tal d'afavorir el manteniment de l'ocupació i reforçar la protecció dels treballadors directament afectats. En aquest sentit, s'han establert mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major, els anomenats Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) ", afegeix.

En el reial decret "es reconeix el dret a la prestació contributiva per desocupació a les persones treballadores afectades, encara que no tinguin el període d'ocupació cotitzada mínim necessari. A més, aquest temps no computarà a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts. D'altra banda , les empreses esportives que es trobin en aquesta situació es veuran exonerades de l'abonament de les quotes a la Seguretat Social, cosa que no afectarà els treballadors ja que mantindran aquest temps com a cotitzat ".

A més, les empreses vinculades a l'esport es poden beneficiar també d '"una línia per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament atorgat per entitats financeres, l'ampliació a 10.000 milions d'euros d'el límit d'endeutament net de l'ICO per tal d'augmentar les línies de finançament i una línia extraordinària de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions ".

"En clau social, el reial decrat recull la moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual a la qual, com qualsevol altre treballador, els vinculats a el món de l'esport podran acollir-se". De la mateixa manera està "la garantia de el dret bàsic d'alimentació de nens i nenes en situació de vulnerabilitat que es troben afectats pel tancament dels centres educatius".

"Totes aquelles famílies vinculades a el món de l'esport que visquin aquesta situació tindran dret a ajudes econòmiques o la prestació directa de distribució d'aliments. Finalment, el Reial decret estableix la suspensió dels terminis administratius, cosa que afecta tots els procediments d'aquest tipus relacionats amb el món de l'esport ", acaba el comunicat resum de CSD.