La viabilitat econòmica de la majoria de centres perilla si el tancament és de més de quinze dies

Tot i que molts centres de salut han intentat pal·liar com han pogut els efectes del confinament i els seus professionals s'han posat al seu servei per minimitzar-ne els efectes, el fet real és que un tancament prolongat afectarà el seu futur, en forma de reestructuracions de plantilla o, fins i tot, de tancaments provisionals o definitius.

El portal Palco 23, d'informació econòmica aplicada a l'esport, informava dimecres que la cadena catalana de gimnasos DiR, a la qual pertany la manresana Gimbe, havia presentat un ERTE (expedient de regulació de feina temporal) pel tancament dels seus centres. Aquesta cadena dona feina a 1.896 treballadors. De tota manera, val a dir que els professionals del gimnàs bagenc, en concret, han ofert classes a través del seu perfil de Facebook.

Des d'un altre centre manresà, el Cube, Lluís Serracarbassa reconeixia que «una cosa és tancar durant quinze dies i una altra és si tot s'allarga més, com sembla que passarà. Ara encara és aviat per conèixer la repercussió final de l'aturada, però aquesta pot ser greu per a nosaltres».

Des d'Efis, Manel Paz també reconeixia que les dues setmanes era el termini de referència per passar-ho com es pugui o per prendre decisions, i espera que «hi hagi ajuts, perquè, si no, serà molt complicat aixecar aquesta situació». De moment, com a mínim, tenen el suport dels clients, ni que sigui virtual.