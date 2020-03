El Baxi s'acosta a un expedient parcial

L'aturada de l'activitat en els clubs esportius ha provocat una allau d'expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) amb el quals les entitats intentaran aturar, fins on puguin, el cop econòmic que suposa la no disputa de partits en un període important de temps. A més, la incertesa sobre quan es resoldrà la situació en la part final de la temporada, i el desconeixement sobre si aquesta es cancel·larà, s'acabarà i, si ho fa, en quines condicions de públic a les graderies, ha provocat que siguin dies en què tothom analitzi què li convé més. I aquest és el cas del Baxi Manresa.

Tot i que el gerent del club, Carles Sixto, va manifestar ahir a Regió7 que «ara mateix estem estudiant totes les possibilitats i ens hem de decidir sobre quina triem», el fet cert és que un ERTO parcial, com el que ahir es va avançar que també faria el Barça de futbol en els propers dies, és el camí que guanya més punts.

Ahir, una informació del diari Marca deia que el Baxi apostaria per la reducció d'horari, però l'explicació és només parcial, mai millor dit. Aquesta reducció seria la que s'aplicaria als treballadors del club, com el mateix Sixto, ja que com explica «aquests dies, poc o molt, podem fer teletreball i, per tant, l'activitat de l'entitat no es paralitza completament». Extrapolat a un altre àmbit, seria com en el cas de Burger King, a qui el gerent recorda que «el Govern va tombar un expedient de 14.000 treballadors perquè la seva activitat no s'aturava completament, sinó que podia fer entregues a domicili i, per tant, mantenir aquests treballadors i també els de la cuina». En el cas del Baxi, «tot i que no podem utilitzar els jugadors, ja que hi ha ordres governamentals que no ens permeten ni entrenar al pavelló, ni disputar partits, mantenim un grup de treballadors que sí que poden fer feina». Per a ells, per tant, si hi ha acord amb l'empresa, l'ERTO seria només parcial i hi hauria reducció d'horaris.



Complementar sous

Per als jugadors ja seria diferent. En cas d'atur temporal, només es paga el 70% del sou fins a un límit que sobrepassa de poc els 1.000 euros, depenent de si es tenen fills o no. Amb aquests diners, evidentment, no es cobreixen les nòmines dels jugadors del Baxi i, per tant, per mantenir-les, el club les ha de completar fins on pugui.

En aquest punt entra la valoració sobre què surt més a compte. Sixto explica que «si la temporada es pot acabar, i depenent de si els partits que queden es poden jugar amb públic o no, pels guanys de taquilla, i si Endesa i Movistar, els patrocinadors de la lliga, ens compensen les pèrdues, els clubs poden arribar a completar aquests sous». En cas de cancel·lació de competició, en canvi, «el que no podem fer és hipotecar el futur dels clubs de cara a la propera temporada deixant-hi un forat econòmic que seria massa gran de tapar». Per aquest motiu, si l'evolució de la pandèmia porta a pensar en acabar ja la lliga, el Baxi i els altres clubs amb ERTO haurien de deixar marxar els jugadors i no compensar sous.



Final d'abril a l'horitzó

En l'assemblea de l'ACB de dilluns passat, en què els clubs van determinar el 24 d'abril com una possible data de tornada de la lliga, és probable que es preveiés aquest dia perquè seria al límit del que es podria assumir com a arrencada dels onze partits de fase regular que falten i els play-off. També s'ha parlat de reduir les eliminatòries o de jugar-les en un format de final a vuit. Llavors també existeix l'escabrós afer dels descensos, davant dels quals algun club, com el Fuenlabrada, tindria interès a acabar ja la lliga i que no hi hagués pèrdues de categoria. De fet, els madrilenys van alliberar membres de la seva plantilla i els que han volgut marxar ja no són a Madrid. El Baxi, mentrestant, estudia normatives de regulació, sovint contradictòries, i manté converses amb altres clubs per decidir aviat què farà.