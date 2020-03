Disset lligues europees ja han estat cancel·lades i penja d'un fil que finalitzi la temporada de LEB Or

Tot i que en la majoria de casos es tracta de competicions de segona fila, la realitat és que hi ha un total de disset països europeus que ja han vist finalitzar les respectives lligues de bàsquet. Així, les competicions de Noruega, Àustria, Luxemburg, Islàndia, República Txeca, Dinamarca, Bòsnia i Hercegovina, Polònia, Hongria, Bèlgica, Irlanda, Finlàndia, Lituània, Eslovàquia, Suècia, Suïssa i Ucraïna ja han proclamat campió. De tota manera, de tots aquests només Lituània (Zalgiris) té un equip a l'Eurolliga i tots els altres pinten entre poc i gens en el panorama europeu.

De les grans lligues, a més de l'espanyola, cap no s'ha atrevit a dir que això s'ha acabat. Turquia, Grècia, Israel, la castigadíssima Itàlia, Alemanya, França, o les competicions de més d'un país, la VTB de les antigues repúbliques soviètiques i la Lliga Adriàtica, amb els exiugoslaus, encara no s'han resignat a tancar.



Lliga de vint?

La que sembla complicat que es reprengui és la LEB Or. Les possibilitats econòmiques dels equips, molt més modestes que les dels de l'ACB, fan inviable que l'atur es pugui allargar gaires setmanes. Aquests dies s'ha estirat fins al cap de setmana vinent, una previsió totalment irreal vista la situació del virus, i alguns clubs com el Peñas Osca, on hi ha cedit Dani Garcia, o el B the Travel Brand Mallorca ja han anunciat un ERTO.

Si la LEB Or no s'acaba, els dos primers classificats, Carramimbre Valladolid i Delteco Gipuzkoa, podrien reclamar l'ascens. Si no baixessin Fuenlabrada, ni Estudiantes, ens trobaríem una poc governable ACB de vint equips.