Augmenta el clam per demanar al COI que s'ajornin els Jocs de Tòquio

Cada dia que passa hi ha més veus, dins de l'esport mundial, que demanen al Comitè Olímpic Internacional (COI) que determini l'ajornament definitiu dels Jocs Olímpics de Tòquio fins al 2021. Dimarts faltaran quatre mesos per a la data indicada per a l'inici de la competició. És possible que el coronavirus estigui sota control, però el problema ve determinat per les condicions en les quals arribaria la gran majoria d'esportistes a la cita. I és que ara mateix n'hi ha una gran quantitat que no està podent seguir el pla d'entrenament adequat, sense comptar la infinitat de competicions que s'han hagut de cancel·lar o d'ajornar i que els havien de servir de preparació per arribar en forma a la ciutat nipona.

Entre els pesos pesants que es van queixar ahir hi ha l'Associació Alemanya d'Atletisme (DLV) i la dels Estats Units (USATF), els presidents de les quals van demanar que es posposi l'esdeveniment. Així, pels alemanys, Jürgen Kessing desitjava «que el COI hagués seguit els passos del futbol i, igual que s'ha fet amb l'Eurocopa, també hagués ajornat els Jocs». Per la banda nord-americana, Max Siegel va enviar una carta oberta a la directora executiva del Comitè Olímpic dels Estats Units, Sarah Hirshland, en què destaca la «incertesa» que envolta els Jocs. «És un temps crític perquè els nostres atletes s'entrenin i competeixin». Per aquest motiu, i per prioritzar «la salut i la seguretat» de tothom, «instem el Comitè Olímpic dels Estats Units, com a líder del moviment olímpic, que utilitzi la seva veu i parli en nom de tots els esportistes».



Comitès olímpics i tot

Ahir també es va expressar en el mateix sentit la Federació Francesa de Natació, i una repercussió particular ha de tenir l'opinió d'un comitè olímpic estatal. Va ser el de Brasil, que va sol·licitar ahir que es posposin els Jocs. És el segon que ho fa, després que divendres ja expressés la mateixa opinió el de Noruega.

En el seu comunicat, el comitè brasiler defensa «la transferència dels Jocs de Tòquio al 2021» en un període equivalent a causa del «notori empitjorament de la pandèmia» i de la «dificultat per tal que els esportistes mantinguin el seu millor nivell competitiu». El comitè diu que, si es decideix l'ajornament, no hi haurà menys confiança en el COI.