Ficció i documentals, victòries en l'evasió

El director nord-americà Bryan Foden va pujar a l'escenari del Kodak Theatre de Los Angeles el 4 de març del 2018 a recollir un Oscar. La seva obra Icarus va obtenir el guardó al millor documental de l'any. I era sobre un tema esportiu.

És la punta de llança d'una era daurada per a la ficció i els documentals d'aquest tipus, que poblen les diferents plataformes i que presenten una gran oferta, i de qualitat, per gaudir-ne plenament en dies de confinament com aquests.

A Icarus ( Icaro si es busca a Netflix), Foden va intentar recrear la vida d'un ciclista que es dopa, a l'estil de Lance Armstrong i, per aconseguir-ho, va contactar amb el rus Grigori Rodtxenkov, director del Centre Antidopatge de Moscou. I el que havia de ser un experiment es va convertir en el descobriment d'un dels escàndols esportius més importants dels últims anys, el dopatge d'estat de Rússia, pel qual el país va ser desqualificat dels dos últims Jocs i està a punt de ser-ho per a Tòquio. Són dues hores trepidants amb les quals s'entenen moltes de les informacions que apareixen a la premsa sovint.



Més realitat ben explicada

I és que el documental esportiu és un gènere en evolució. A Barcelona, cada primavera, en fan un festival. Es tracta d' Offside, que ara ha hagut de ser ajornat, com tants altres esdeveniments. I les plataformes no són alienes a aquest gran creixement.

A Movistar, la figura de Maradona hi és doblement tractada. Primer, amb el documental Fútbol Club Maradona, en què parla de la seva etapa al Barça. Després, amb Diego Maradona, un espectacular reportatge sobre la seva pujada als altars i la seva caiguda a l'infern a Nàpols, amb revelacions de l'interessat i del seu entorn. Aquest darrer és, segurament, el treball més extens i ben documentat que s'ha elaborat sobre un personatge que segueix aixecant passions, i tot enmig d'una inacabable eliminatòria Nàpols-Barça de Champions i de les inevitables comparacions amb Leo Messi. En la mateixa línia, i també a la companyia telefònica, trobem Senna, la recreació de la vida del mite brasiler amb un apartat especial a la seva tràgica mort.

Una altra aposta és The Dawn Wall (Netflix), un esplèndid seguiment de l'intent d'escalada de dos joves nord-americans a la paret El Capitán, a Califòrnia, la més difícil del món. El treball no només explica les aventures i desventures de tots dos per arribar a dalt, sinó també la vida dels protagonistes, amb especial interès per la de Tommy Caldwell. Un exemple de resiliència i fortalesa que ens pot donar ànim en aquestes jornades d'incertesa.



Sèries sobre fets reals

També hi ha aquells que prefereixen les històries per capítols. En aquesta línia hi ha All or Nothing, una aposta d'Amazon Prime de seguiment des de dins de diferents equips. La seva oferta per a aquest 2020 és de la selecció brasilera de futbol, però també hi ha sèries de combinats de futbol americà, de rugbi i del Manchester City de Pep Guardiola. En aquest cas, ni que el treball sigui del 2018, té plena vigència per observar, des de l'interior, els mètodes de treball de l'entrenador.

Tornant a Movistar existeix una sèrie anomenada Los Otros, tot un seguit de peces de menys d'una hora sobre els més desafavorits del món de l'esport. Competidors que sempre han quedat últims, àrbitres repudiats, dones en mons d'homes, personalitats que s'han arruïnat o defenses destralers espanyols abans dels anys del tiqui-taca. El compendi és gran i ric. Un programa altament recomanable.

En aquesta línia, HBO ofereix El Pionero, una minisèrie de quatre capítols sobre la vida i obra de l'ínclit Jesús Gil i Gil al capdavant de l'Atlètic de Madrid i de l'Ajuntament de Marbella els anys vuitanta i noranta. Més que una lloa a la seva persona, que ho podria semblar, els seus quatre capítols són, en el fons, una denúncia de la cultura que es va imposar a l'Estat durant molts anys, i que es manté en moltes esferes.



Ficció i recreacions

En un tercer grup, el d'històries reals que són presentades com si fossin una pel·lícula, a Netflix trobem Rush, pasión y gloria, més de dues hores seguides en què es mostra la gran rivalitat a la Fórmula 1 del britànic James Hunt i de l'austríac Niki Lauda a mitjan dècada dels setanta.

Finalment, tres ficcions. A Movistar es poden trobar dues temporades de Todo por el juego, sèrie espanyola basada en una novel·la del president de La Lliga, Javier Tebas, sobre els baixos fons del futbol a l'Estat. De factura més acurada és Dogs of Berlín (Netflix), en què s'investiga la mort d'una estrella del futbol alemany abans d'un partit internacional. Finalment, per als amants de l'esport nord-americà, a HBO podeu trobar Ballers, cinc temporades de capítols de mitja hora sobre un representant de futbol americà.