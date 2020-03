Convoquen un concurs de dibuix per defensar la moto al medi natural

La Federació Espanyola de motociclisme (RFME) convoca a través de la seva plataforma Moto de Camp Sostenible (MCS) un primer concurs de dibuix per a nens i adults. Les circumstàncies excepcionals que es viuen a causa del coronavirus són una ocasió única per passar més temps a casa. Per això, la RFME vol aprofitar l'ocasió per despertar la creativitat de tots i convidar a participar en aquest concurs de dibuix.

Moto de Camp Sostenible és una plataforma impulsada per la RFME per a la defensa dels drets dels esportistes i usuaris de la moto de camp. Així mateix, MCS lluita incansablement per una regulació de l'off-road respectuosa amb el medi ambient, i s'oposa a la prohibició injustificada. La problemàtica del col·lectiu és per tots coneguda, ja que cada vegada és més complicat circular amb la moto pel medi natural. MCS defensa l'ús responsable i creu fermament que és viable la convivència de totes les pràctiques al camp. Per això treballa per aconseguir aquest gran objectiu, i convertir la plataforma en l'altaveu dels usuaris compromesos.

Pel que fa a l'esmentat concurs de dibuix, serà vàlida qualsevol tècnica de pintura (aquarel·la, llapis, oli, pintura al tremp, retolador, etc.). També s'admeten il·lustracions digitals. Les temàtiques són: al camp hi cabem tots, els motoristes cuidem la natura, ús responsable de la moto de camp, la moto és una solució no un problema i dibuix lliure relacionat amb les motos off-road per a la categoria de 2 a 5 anys. Es tracta de plasmar en una imatge els principals conceptes que defensa Moto de Camp Sostenible. La data límit de presentació és el 15 d'abril a mcs@rfme. El jurat emetrà el veredicte el divendres 20 d'abril. Es pujarà una galeria amb tots els dibuixos al Facebook de la RFME.