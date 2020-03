Iniesta diu al Japó: «Entre tots hem de fer que el virus es freni

L'exjugador de Barça Andrés Iniesta, que es troba a Kobe (Japó), on dóna els últims passos en la seva carrera esportiva, ha enviat un missatge de suport a tots els que estan lluitant perquè la pandèmia del coronavirus passi com més aviat millor i va recalcar que «entre tots hem de fer que això es freni, que això pari i que torni una certa normalitat com més aviat millor. Cadascú en el que sigui possible, en el present i en el que vindrà en el futur hem d'ajudar i ser solidaris entre nosaltres. L'única manera és ajudar-nos, no hi ha una altra fórmula, i a hores d'ara estar més units que mai», ha dit en un vídeo que ha penjat a les seves xarxes socials.

«Des moltíssims quilòmetres de distància seguim molt pendents de tot el que passa a casa nostra. Aquest és un missatge de força, d'ànim, d'agraïment per a tots els professionals que, a cada hora, a cada minut, a cada instant, estan lluitant per salvar tantíssimes vides. Per tot l'esforç que esteu fent, un treball incansable i incalculable. Us ho agraïm i us ho agrairem sempre», ha comentat l'exfutbolista blaugrana.

«Tots els metges, auxiliars, infermers, infermeres ... tota la gent que està investigant per trobar alguna cosa que pugui frenar això, us seguim animant a que tragueu força d'on no n'hi ha perquè és un treball increïble el que esteu fent», afegint que «també agraït de totes les persones de seguretat, treballadors de serveis públics, que us exposeu i tracteu d'ajudar a que tot sigui més fàcil. I com no, un record per a tots els familiars dels morts, que són moments terribles, el meu pensament i el meu afecte per a tots ells».

Finalment, el futbolista manxec ha recalcat la importància de «seguir fent cas a tot el que ens diuen els professionals, que són els que en saben».