El Comitè Olímpic dels Estats Units també demana l'ajornament

El Comitè Olímpic dels Estats Units ha sol·licitat formalment posposar els Jocs Olímpics de Tòquio, programats pel juliol d'aquest any, afegint-se a altres comitès nacionals i federacions que s'han posicionat en el mateix sentit. En un comunicat, el Comitè Olímpic dels Estats Units considera que el camí cap a l'ajornament és el més adequat, encoratjant el COI a prendre totes les mesures necessàries per garantir que els Jocs es desenvolupin en condicions segures i justes per a tots els competidors.