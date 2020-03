El sallentí Aitor Ruibal cau a la final del torneig de FIFA 20 amb el Madrid

arxiu particular

Aitor Ruibal arxiu particular

El Reial Madrid s'ha proclamat campió de LaLiga Santander Challenge, un torneig de FIFA 20 organitzat per Ibai Llanos, en què Marco Asensio va vèncer a la final (2-4) el Leganés del sallentí Aitor Ruibal, la gran revelació del torneig. L'èxit on-line es va mesurar sobretot pels 180.000 euros recaptats, amb una donació de 100.000 euros aquest diumenge per part de LaLliga, que aniran destinats a la lluita contra el coronavirus. L'aturada en el futbol per culpa de la pandèmia va ser el que va portar la convocatòria d'Ibai Llanos als jugadors de Primera.

Diumenge es van disputar quarts de final, les semifinals i la final. Per accedir a la penúltima ronda, el Reial Madrid va eliminar (1-5) el Vila-real, i el Leganés va superar (7-3) l'Athletic Club. Asensio no va donar opció a les semifinals i va endossar un 7-0 a l'Eibar d'Edu Expósito, mentre que Ruibal va guanyar (3-2) l'Alabès de Lucas Pérez. A la final, Asensio va avançar el Madrid amb un 0-3 a l'inici de la segona part i, tot i el repartiment de gols en els últims minuts, els blancs es van endur el primer títol de LaLiga Santander Challenge.



Suspensió sense data

La comissió de seguiment prevista en el conveni de coordinació RFEF-LaLiga va acordar ahir la suspensió de les competicions professionals de futbol fins que les autoritats competents del Govern d'Espanya considerin que es puguin reprendre i això no suposi cap risc per a la salut. Així, les mesures provisionals de dues setmanes de paralització s'han ampliat.