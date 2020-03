El santpedorenc Pep Guardiola dona un milió d'euros per a l'adquisició de material sanitari

L'entrenador català del Manchester City, Pep Guardiola, ha donat aquest dimarts un milió d'euros a la Fundació Àngel Soler Daniel per a l'adquisició i l'aprovisionament de material sanitari davant l'emergència de la pandèmia del Covid-19.

La campanya de donacions, impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona (COMB)i gestionada a través de la fundació, tenia 33.000 euros recaptats fins ara, ha informat el col·legi en un comunicat.

A més de recaptar per a la compra de material, la campanya també és "per a poder finançar la producció alternativa --a través de la impressió 3D-- de respiradores artificials i altres elements de protecció per al personal sanitari".