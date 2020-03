Biel Rodríguez i Nil Pradas s'estrenen dijous en el torneig de FIFA de Tercera

El jugador del CE Manresa Biel Rodríguez i el del CF Igualada Nil Pradas s'estrenen aquest dijous amb les seves respectives formacions en el torneig de FIFA, el popular videojoc, que s'ha organitzat entre tots els equips del grup 5 de Tercera Divisió. El campionat tindrà quatre grups, tres d'ells de cinc equips i un altre de quatre, a causa de la retirada del Reus abans de començar el campionat de futbol real.

El surienc Rodríguez, com a representant dels manresans, està enquadrat en el grup A. Aquest dijous juga a les cinc de la tarda contra el representant del Figueres, Bora Barry, i a les nou de la nit contra el del Castelldefels, Alejandro Blasco. Completen el grup A l'Europa i el Vilafranca.

Pel que fa al bagenc Nil Pradas, com a representant de l'Igualada, juga a les sis de la tarda contra el del Granollers, Eloi Zamorano, i a les deu de la nit davant del del Sant Andreu, Ramon Terrats. Completen el grup l'Horta i el Peralada.

Es podrà seguir la competició a través del compte de Twitter @3div5esports per obtenir-ne informació o per Twitch, amb tots els duels en directe. Els torneigs de FIFA s'estan posant de moda aquests dies arran del que es va organitzar amb jugadors de la Lliga Santander, guanyat per Marco Asensio, del Reial Madrid, i amb el sallentí Aitor Ruibal, del Leganés, com a subcampió.