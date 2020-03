El FC Barcelona ha posat les seves instal·lacions a disposició de la Generalitat

El FC Barcelona ha traslladat a la Secretaria de Salut de la Generalitat de Catalunya la seva "disposició total" a cedir les seves instal·lacions per a "ajudar en el que sigui necessari a pal·liar aquesta alerta sanitària" a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Mitjançant un comunicat, el club blaugrana assegura que l'esmentada Secretaria ha mostrat el seu agraïment per l'oferiment que es va adoptar en l'última reunió telemàtica celebrada de la junta directiva i està avaluant quines instal·lacions poden ser les més adequades per atendre les seves necessitats.

El Barça, mitjançant la seva Fundació, també ha cedit a l'hospital de Sant Pau el carret sanitari que utilitza per traslladar els jugadors que cauen lesionats durant els partits de futbol que es juguen al Camp Nou.

El carret servirà per traslladar els pacients entre els diferents edificis del centre sanitari, compost per 27 pavellons, així com trasllats a la clínica Fundació Puigvert i l'Escola d'Infermeria de Sant Pau.