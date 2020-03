'LaLigaSantander Fest' uneix música i esport per lluitar contra el coronavirus

LaLiga ha organitzat per aquest dissabte un festival que uneix música i esport per vèncer el coronavirus, un esdeveniment que reunirà 20 jugadors de Primera Divisió i 20 artistes de la talla d'Alejandro Sanz, David Bisbal, Aitana o Sebastià Yatra, entre d'altres.

Aquest festival benèfic, anomenat 'LaLigaSantander Fest', vol recaptar fons per a l'adquisició de material sanitari i ajudar en la lluita contra el Covid-19, amb col·laboració del Banc Santander, Universal Music i de la resta dels seus patrocinadors, jugadors, clubs, artistes i GTS, que han posat en marxa aquesta iniciativa.

Es tracta d'un macroconcert solidari que unirà per primera vegada a 20 artistes de primer nivell de forma virtual i que comptarà amb la presència de futbolistes de tots els clubs de LaLigaSantander. Els ajuts es canalitzaran seguint les prioritats sanitàries de Govern, en coordinació amb el Consell Superior d'Esports (CSD).

Aquest festival solidari s'emetrà aquest dissabte, 28 de març, a partir de les 18.00 hores, de forma simultàniament per als seguidors de tot el món. Entre els artistes confirmats estan Alejandro Sanz, David Bisbal, Aitana, Sebastià Yatra o Antonio Orozco, mai abans junts en una mateixa iniciativa.

Aquest festival s'emmarca dins de la campanya Laliga es juga a casa, que busca donar suport als aficionats durant el temps que duri la quarantena, per fer-la més suportable i sensibilitzar de la importància de no sortir de casa per frenar l'expansió del Covic-19.

Aquest concert arriba just una setmana després de #LaLigaSantanderChallenge, el repte virtual que l'influencer Ibai Plans va llançar a tots els clubs de LaLigaSantander perquè juguessin un torneig de FIFA20. El torneig, que es va disputar de divendres a diumenge, va recaptar 142.000 euros.