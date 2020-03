Messi també fa una aportació d'un miló d'euros per a l'Argentina i l'Hospital Clínic

El jugador del FC Barcelona Lionel Messi, com Pep Guardiola, ha donat un milió d'euros per lluitar contra el coronavirus, dels quals una part anirà destinada a centres hospitalaris del seu país i una altra per a l'Hospital Clínic de Barcelona

"Leo Messi fa una donació per a la lluita contra el COVID-19 en el Clínic. Moltes gràcies Leo, pel teu compromís i el teu suport", ha informat l'hospital barceloní a través del seu compte de Twitter.

"Els equips del Clínic estan compromesos en aquesta lluita i agraïm tota la col·laboració que ens arriba. La destinarem a l'abordatge multidisciplinari de la infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, tant des de la investigació, com en l'atenció als pacients i els seus familiars", expliquen en un comunicat.

Messi no és el primer esportista que fa una donació per lluitar contra la pandèmia del coronavirus. Aquest mateix dimarts es va confirmar l'ajuda de Pep Guardiola, també d'un milió d'euros, per combatre aquesta malaltia, i la del Reial Madrid, segons va informar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.