Pep Guardiola dona un milió d'euros per lluitar contra el coronavirus

L'exfutbolista i exentrenador del FC Barcelona i actual tècnic del Manchester City, el santpedorenc Pep Guardiola, ha fet una donació d'un milió d'euros a la Fundació Àngel Soler Daniel per a l'adquisició de material sanitari per lluitar contra la pandèmia del coronavirus.

Aquesta campanya de donacions està impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona i gestionada per l'esmentada fundació, i té per objectiu recollir material mèdic i aportacions econòmiques per a la compra de material i equipament sanitari que falta actualment als centres sanitaris de Catalunya.

Part dels fons recaptats també aniran destinats a finançar la producció alternativa mitjançant impressores 3D i altres tècniques de respiradors i elements de protecció per al personal sanitari.

La campanya es va iniciar el 21 de març passat i fins ahir s' havien aconseguit un total de 33.000 euros (a través del compte bancari ES66 0182 4383 9002 0185 8057). El milió d'euros aportat pel santpedorenc suposa un salt molt alt i permetrà atendre les necessitats més urgents en aquest moment tant delicat per a la salut mundial. El material sanitari que s'adquireixi amb els diners de les donacions serà distribuït entre els centres sanitaris de tot Catalunya d'acord amb les necessitats i la urgència en coordinació amb el departament de Salut.

El gest solidari de l'exentrenador del Barça és un més dels que ha fet en l'actual crisi sanitària. Així, Pep Guardiola també està involucrat en el projecte d'investigació que lideren els doctors catalans Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà a la recerca dels medicaments que impedeixin la transmissió de la Covid-19 i d'una vacuna contra el virus.