Tres suspensions anteriors per les guerres mundials

?Que els Jocs s'aplacin ha succeït molt poc, i sempre per motius que feien passar la mateixa suspensió a un segon pla. Els tres primers Jocs suspesos van ser per les guerres mundials el 1916, el 1940 i el 1944. Els Jocs Olímpics previstos per a Berlín el 1916 es van suspendre a causa de la Primera Guerra Mundial, declarada el 1914. Aquella suspensió va deixar una conseqüència perdurable. Fins llavors la seu del COI era itinerant i s'instal·lava al país organitzador. La segona suspensió va implicar el Japó. Es van suspendre també els Jocs previstos el 1940 a Tòquio (estiu) i Sapporo (hivern), a causa de la situació bèl·lica a Europa i Àsia. I les Olimpíades del 1944 estaven programades a Londres, però la situació internacional els seguia impossibilitant.