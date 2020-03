El virus força l'ajornament dels Jocs

Era qüestió de dies, fins i tot d'hores. La pressió exercida sobre el Comitè Olímpic Internacional per comitès nacionals i federacions esportives han forçat l'ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio (també els Jocs Paralímpics), reprogramats per al 2021. Ahir, el COI i el Govern del Japó van acordar aplaçar les Olimpíades un any davant l'impacte que està generant en la preparació dels atletes la pandèmia de coronavirus.

Així ho van decidir el primer ministre japonès, Shinzo Abe, i el president del COI, Thomas Bach, en una conversa telemàtica i en què van ser-hi presents altres representants de les autoritats esportives i polítiques del Japó.

«Japó, com a país amfitrió, i sota les actuals circumstàncies, va proposar que el COI estudiés si es podien ajornar un any els Jocs perquè els atletes puguin tenir la millor condició», va dir Abe, que va afegir que «Bach em va respondre que hi està d'acord al cent per cent. Així que hem arribat a l'acord de realitzar els Jocs de Tòquio no més enllà de l'estiu del 2021».

El cap de Govern nipó va asse-nyalar que, en la conversa, tant ell com Bach van confirmar «que no hi ha la possibilitat de cancel·lar» els Jocs Olímpics que havien de començar el pròxim 24 de juliol. En la seva última decisió pública, coneguda a l'inici d'aquesta setmana, el COI va dir que començava a analitzar la possibilitat d'un ajornament com una de les opcions, però va fixar un termini màxim de quatre setmanes per adoptar una decisió final.

No obstant això, segons el que va informar Abe després de la seva conversa telefònica amb Bach, ja hi ha una decisió de les dues parts per ajornar un any les competicions olímpiques.

Per la seva banda, la ministra per als Jocs Olímpics i Paralímpics, Seiko Hashimoto, va dir que Abe i Bach van discutir sobre diversos temes, i es va decidir que «com a molt tard, l'estiu de 2021 se celebraran els Jocs Olímpics. Volem assegurar-nos que els Jocs seran una victòria contra el coronavirus», va afegir la ministra.

El vicepresident del Comitè Olímpic Internacional (COI), Joan Antoni Samaranch, va afirmar que el «més segur» era l'ajornament dels Jocs, i va defensar que la decisió no s'hagués pres abans «perquè el COI té els seus terminis i no podia deixar ningú enrere. Hem intentat mantenir totes les discussions amb les parts involucrades, des d'atletes, federacions i, sense cap dubte, amb els nostres socis de Tòquio; i amb les últimes informacions de l'Organització Mundial de la Salut, que diuen que l'evolució d'aquesta pandèmia s'està accelerant, hem arribat a la conclusió que el més raonable per als Jocs és portar-los al 2021», va afirmar Samaranch, que afegeix que «el màxim organisme olímpic internacional ha intentat prendre les seves decisions amb darrera informació. Per no saltar pantalles i avançar-nos als esdeveniments que, malauradament, han estat ràpids i molt canviants. Hem intentat prendre les decisions intentant tenir totes les parts implicades informades i escoltant les seves opinions».

Samaranch va desmentir que el COI hagués cedit a les pressions del Comitè Olímpic Nord-americà, que va sol·licitar formalment l'ajornament, o d'altres com el del Canadà i Austràlia, que van anunciar que no hi enviarien els seus esportistes. «Hem escoltat moltíssimes veus. Igual que hi havia comitès olímpics que deien que no volien enviar els atletes, n'hi havia molts altres que els volien portar. Aquí el que s'ha buscat és la millor solució, juntament amb els nostres socis de Tòquio 2020, per trobar la millor situació per a un esdeveniment tan important i significatiu per a la societat actual. Sobretot, en uns moments de gran estrès i angoixa en les societats de tot el món per aquesta crisi sanitària. No estic d'acord en què fos lògic prendre la decisió unes setmanes abans», va apuntar.