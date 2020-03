El CG Puigcerdà s'haurà d'esperar al setembre per intentar ser campió de lliga

El Club Gel Puigcerdà ha posat el punt final a una de les temporades més desconcertants de la seva història però amb la seguretat que aquesta història té un epíleg i que podria ser brillant. Els ceretans, que han estat cuers durant bona part del curs a la Lliga Estatal i que van entrar al play-off com a quarts classificats, els últims que tenien dret a jugar a les eliminatòries, s'hauran d'esperar a la tardor per saber si poden ser campions.

La Federació Espanyola de Gel ha comunicat que la final de la lliga que els groc-i-negres havien de disputar contra el Txuri Urdin, al millor de cinc partits i amb desavantatge de camp, s'ha ajornat fins al setembre. La suspensió dels diferents tornejos durant les properes setmanes i la posterior arribada de les altes temperatures, que obliga a condicionar les instal·lacions de gel, provoquen que les competicions cancel·lades en aquest exercici s'hagin passat al setembre.

Estaven en forma

D'aquesta manera, la final de la lliga masculina i també la femenina s'han d'ajornar uns mesos, però en cap cas s'anul·len completament, ja que permeten el bitllet a competicions continentals se n'han de determinar els campions. El CG Puigcerdà, com va reconèixer el seu entrenador, Salva Barnola, quan encara es pensava que els partits es podrien jugar ara a porta tancada, hi arribava «en el millor moment de l'any, després d'haver eliminat el Barça», el primer classificat de la fase regular, en les semifinals.

Barnola explicava que «vam patir molts problemes a l'inici de la temporada. El fet de tenir un porter estranger, que amb la nova reglamentació compta com si ocupessis dues places, i les baixes de jugadors, que provocaven que fóssim pocs a entrenar-nos durant molts partits, ens va fer perdre massa. Quan vam recuperar gent, però, es va notar i ara havíem arribat a la final, després de l'experiència de l'any passat, en què vam perdre contra el Txuri en el cinquè partit i per detalls, amb moltes ganes i convenciment que podríem vèncer».

Caldrà veure com és el retorn a la competició el setembre per al jove equip cerdà. El títol més important hi serà, esperant-lo.