Federacions i clubs podran acollir-se a una línia d'avals per fer front a la crisi

Les empreses i treballadors autònoms del sector esportiu podran beneficiar-se de la línia d'avals per fins a 20.000 milions d'euros ha aprovat el Govern per fer front a l'impacte econòmic i social provocat per la pandèmia del 'coronavirus segons ha informat el Consell Superior d'Esports (CSD) .

El Govern inclou el sector de l'esport, com els clubs, les federacions o les associacions esportives, que de manera majoritària es consideren entitats sense ànim de lucre i, pel seu nombre d'empleats, com petites i mitjanes empreses.

Els treballadors autònoms que exerceixin la seva activitat en el sector esportiu també podran acollir-se a aquest conjunt de mesures que s'han posat en marxa per frenar l'impacte de l'Covid-19, i que tenen com a objectiu garantir la liquiditat i preservar l'activitat comercial i l'ocupació en tots els sectors de el teixit econòmic de país.

Aquesta línia d'avals, que serà gestionada per l'Institut de Crèdit Oficial -en col·laboració amb les entitats financeres- garantirà els nous préstecs i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms perquè puguin atendre les necessitats de finançament més habituals, com ara pagament de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries.

El primer tram de la línia d'avals que va aprovar el Consell de Ministres arriba als 20.000 milions d'euros, el 50% es destinarà a garantir préstecs d'autònoms i pimes. Aquests avals podran ser sol·licitats per les empreses i autònoms que no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.