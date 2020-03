«Els Jocs Paralímpics s'havien d'ajornar»

Jordi Morales haurà d'esperar un any per als seus sisens Paralímpics

Parlar de tennis taula adaptat a Catalunya és parlar, sens cap mena de dubte, de Jordi Morales (Esparreguera, 17-11-1985), el qual ha guanyat dues medalles paralímpiques, una de bronze a Atenes 2004 i una de plata a Londres 2012, a més de proclamar-se campió del món el 2018 i diverses vegades d'Europa en els seus 20 anys com a esportista d'elit. A Tòquio havia de disputar els seus sisens Jocs Paralímpics, tota una fita que haurà d'esperar un any.



Estem vivint una situació que ningú esperava, amb un confinament que no permet sortir de casa. Com són ara els entrenaments que pot fer aquests dies?

Doncs al pis on visc només hi puc realitzar preparació física amb els aparells que tinc, sort que el Comitè Paralímpic ens ha fet arribar material per poder realitzar alguns exercicis. Però específicament del meu esport, el tennis taula, no puc fer res.

En cas d'haver-se celebrat enguany els Jocs Paralímpics, quins eren els seus objectius?

Bé, jo tenia molt ben encarada la classificació, però el fet de suspendre competicions ha fet que ja fos totalment impossible que els altres jugadors poguessin superar-me en el rànquing. L'objectiu sempre és el de la màxima ambició, per això entrenem cada dia amb tot l'esforç; hem d'aconseguir poder veure'ns competint amb els millors i els petits detalls de la competició decideixen la posició.

Troba lògic que els Paralímpics s'hagin posposat?

Jo tenia clar que s'havien de d'ajornar i, per qüestions d'organització, la idea més adequada era passar-los a l'estiu 2021, per evitar coincidències amb altres esdeveniments esportius que farien minvar la visibilitat dels Jocs Olímpics i Paralímpics.

És un dels jugadors més destacats i veterans del tennis taula adaptat català; fins fa poc també era director esportiu d'aquest esport al CN Sabadell. Com veu el nivell del tennis taula adaptat a Catalunya?

Bé, veterà per edat, no; per temps que porto jugant i a l'alt nivell, sí. Crec que hi ha jugadors que poden donar el salt internacional, tot i que cada cop és més difícil. I per exemple, en el meu cas, estic iniciant un projecte de promoció a l'Institut Guttmann, on qui sap si poden sorgir nous esportistes.