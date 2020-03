Pau Gasol aplaudeix la decisió del COI

?El jugador de bàsquet català Pau Gasol ha aplaudit la decisió del COI: «Tant difícil com necessària. Hem de guanyar junts la medalla d'or en la lluita contra aquesta pandèmia. És un moment molt difícil per a tots i el món de l'esport assumeix el seu paper. La salut ha de prevaldre sempre, al davant de qualsevol altra cosa. Per això, agraeixo al COI l'ajornament dels Jocs per tal de garantir la seguretat de les persones involucrades en la celebració d'aquest esdeveniment. És responsabilitat de tot estar units».