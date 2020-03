Va arrencar el torneig de Tercera

? Seguint les passes de la Primera Divisió, els equips de Tercera Divisió també han muntat un torneig que va començar ahir. Biel Rodríguez, del CE Manresa, va derrotar per 2-7 el representant del Figueres i, ja a la nit, va caure per 3-2 contra el Castelldefels. Pel que fa al manresà de l'Igualada Nil Planas, va caure en els seus dos partits, per 0-2 contra el Granollers i per 1-4 davant del Sant Andreu. El torneig continua avui a l'adreça de Twitch de serx15.