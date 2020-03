El Baxi generalitza a la plantilla i al cos tècnic l'expedient de regulació

El Baxi Manresa va confirmar ahir un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), tal com es venia especulant des de feia dies i en el qual treballaven els seus gestors, com va confirmar el gerent de l'entitat, Carles Sixto, a Regió7 en l'edició del diari de dissabte passat. El club estudiava totes les opcions possibles i, al final, aquest expedient no serà parcial per als treballadors de les oficines, sinó que abasta tots els integrants del club, inclosos els jugadors i el cos tècnic.

Així, en la nota, que no especifica per quant temps serà aquesta mesura, ja que tot dependrà del temps que duri l'aturada de les competicions per la pandèmia de coronavirus, s'explica que el Baxi «s'ha vist obligat a fer servir el mecanisme de l'ERTO per fer front a les despeses dels salaris dels treballadors. Aquesta mesura afectarà plantilla i cos tècnic, així com també el personal de les oficines» de l'entitat.

Aquesta mesura, sempre segons el Baxi, s'aplicarà «de manera proporcionada entre els diferents departaments, pactada i adaptada», i entra en vigor amb efecte immediat, o sigui, des d'ahir.

El tema de la proporcionalitat i de l'adaptació a cada cas ve determinat pel sou de cada treballador, però també pel tipus de feina. Com va explicar el mateix Sixto la setmana passada, no té la mateixa afectació un jugador, que no es pot entrenar al pavelló, ni disputar partits per ordre governamental, que un treballador de les oficines que pugui adaptar una part de la seva feina i fer teletreball.

Nova reunió, el 21 d'abril

Davant de les incerteses que provoca la pandèmia, és molt complicat saber quan es podrà tornar a jugar, si es reprèn la lliga o no, tot i que la gran majoria de clubs desitjaria que així fos, i en quin format es disputaria la resta de la competició. De moment, hi ha prevista una reunió de l'ACB per al proper 21 d'abril per tal de reprogramar el calendari. Tot això, en cas que es determini que és segur tornar a jugar en un període de temps acceptable. L'ACB va anunciar el 16 de març passat que aturava el campionat fins al 25 d'abril després de veure's forçada a desestimar jugar les dues següents jornades a porta tancada.