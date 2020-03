El Gran Premi d'Espanya de motociclisme queda ajornat i sense una nova data

El Gran Premi d'Espanya de motociclisme, cita de calendari del Mundial que s'havia de disputar al Circuit de Jerez Àngel Nieto de l'1 al 3 de maig, ha estat posposat i sense nova data prevista a causa de la pandèmia del coronavirus..

A més, atès que aquesta pandèmia "es manté en constant evolució", no confirmen una nova data de celebració del Gran Premi d'Espanya, i no ho faran fins que s'aclareixi quan serà possible celebrar la cita. "Tan aviat com estigui disponible, es publicarà un calendari revisat", van avisar.

De moment, el COVID-19 ja va impedir l'estrena de la categoria reina de MotoGP al GP de Qatar, el 8 de març, tot i que sí que van córrer les categories de Moto2 i Moto3, que estaven ja a Losail per un entrenament oficial de pretemporada.

A partir d'aquí, tot han estat ajornaments de les següents cites, com les de Tailàndia, Argentina i Estats Units, les quals sí que s'han mogut de data per encaixar-les en un calendari més atapeït, però amb la idea per part de Dorna de completar el Mundial, sencer, en aquest 2020. La carrera de Buriram s'havia passat a l'octubre, i les d'Austin i Termes de Rio Profundo al novembre, provocant que el GP de la Comunitat Valenciana, darrera de la temporada, es desplaci a finals de novembre.

Ara mateix, ja que el GP d'Espanya havia de ser la nova cita 'inaugural' del campionat i s'ha ajornat, la primera cursa seria el Gran Premi de França, en l'històric traçat de Le Mans, previst per al 17 de maig.

D'altra banda, també es posposa la primera cursa de la Copa d'al Món FIM Enel MotoE --Campeonato de motos eléctricas-- prevista per a les mateixes dates, de l'1 a el 3 de maig, a Jerez, així com el test de pretemporada que havia tenir lloc en el traçat andalús de el 8 a l'10 d'abril.