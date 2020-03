L'Espanyol presenta un ERTO del 70% que afecta als primers equips, filial i juvenils

L'Espanyol ha informat avui mitjançant un comunicat que va presentar a les autoritats laborals un ERTO de reducció de jornada del 70 per cent que afecta als jugadors, primers i segons tècnics i preparadors físics del primer equip masculí i femení, Espanyol B i juvenils A i B.

L'expedient de regulació d'ocupació, presentat per força major a causa del coronavirus, es va realitzar, segons l'entitat blanc-i-blava "de manera unilateral per motius d'urgència i responsabilitat envers l'entitat i tots els seus integrants". El club està a l'espera que l'autoritat laboral l'autoritzi.

L'Espanyol va agrair als afectats per aquesta mesura la "comprensió i el respecte" després de conèixer les intencions de la directiva. "Es preveu que els afectats mantinguin certa activitat física amb plans d'entrenament individuals en la mesura que no es pugui reprendre la competició", postil·la el text.

Els futbolistes del primer equip, tal com informa el comunicat, van mostrar la seva "voluntat i predisposició per arribar a un acord amistós amb el club". "La plantilla ha expressat el seu compromís amb l'entitat apel·lant a la seva responsabilitat i col·locant per davant de tot, el futur de l'entitat", afegeix l'Espanyol.

A més, per solidaritat, la direcció esportiva i la direcció general també s'han rebaixat el sou anual d'una manera equivalent a la pèrdua anual dels afectats pel ERTO.

L'Atlètic de Madrid també ha anunciat aquest divendres que presentarà un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per als seus treballadors, jugadors i tècnics per l'aturada de la competició a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de coronavirus, una decisió "tan complicada com a necessària "per garantir la" supervivència "de club.

"Una situació tan greu com aquesta ens obliga a prendre decisions tan complicades com necessàries pel bé de l'entitat (...) Desgraciadament, i amb l'únic objectiu de garantir la supervivència de club, ens veiem obligats a demanar un expedient de regulació Temporal d'Ocupació per a aquells professionals que, a causa de l'estat d'alarma declarat al nostre país, no puguin desenvolupar la seva feina a l'haver cessat completament la seva activitat, així com per a aquells als quals la seva jornada laboral s'ha vist reduïda de manera rellevant ", ha anunciat el consell delegat de l'entitat, Miguel Ángel Gil Marín.

L'ERTO afectarà "tant a empleats com a jugadors i tècnics" de tots els equips de club, inclosa la primera plantilla. "Estem treballant per minimitzar l'impacte de la mesura i limitar-lo a l'estrictament imprescindible, perquè quan torni la competició tot torni a funcionar com fins ara. Són, com deia, decisions difícils, però que la responsabilitat de salvaguardar el futur de l'Atlètic de Madrid ens obliga a prendre ", a afirmat.